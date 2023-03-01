Вуктыл лишится статуса городского округа

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Городской округ Вуктыл поменяет свой статус и станет муниципальным округом. Соответствующий законопроект рассмотрит Госсовет Коми.

Изменение связано с тем, что в 2019 году вышел закон, который подразумевает переименование муниципальных округов в городские округа. Это делается по ряду критериев. В частности, речь идет о плотности населения и площади территории. Средняя плотность населения в городских округах должна быть не менее 42,7 человека на квадратный километр. В Вуктыле этот показатель ниже в 85 раз. Там плотность населения составляет 0,5 человека на квадратный километр.

Вуктыл предлагают наделить статусом муниципального округа. Упразднения населенных пунктов при этом не планируется. Если закон примут, нововведения вступят в силу с 1 июня.

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