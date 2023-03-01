«Давно такого не было»: в Коми растет заболеваемость ковидом среди младенцев

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В Коми выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди младенцев. Рост заражений специалисты связывают с новым штаммом - «кракеном». Он поражает чаще всего пожилых людей и детей.

Хоть болезнь и протекает нетяжело, но на больничной койке оказались два младенца.

— Отмечается заболеваемость детей раннего возраста, до года. Очень давно у нас не было такого количества детей. У нас есть раннего возраста, даже до месячного — сейчас двое детишек. Болеют нетяжело, но тем не менее, — сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Коми Татьяна Безуглая в интервью «Коми Гор».

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