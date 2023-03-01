В Коми менеджер попался на мошенничестве на 2,5 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 33-летнего менеджера строительной организации обвиняют в мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, бизнесмен и ООО заключили договор поставки стройматериалов и сопутствующих товаров. Обвиняемый занимал должность менеджера организации-заказчика. Он вносил в документацию и бухгалтерскую базу данных компании недостоверные сведения о наименовании, количестве и стоимости поставленных товаров. Таким образом злоумышленник украл у работодателя товары. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.

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Сейчас прокуратура занимается расследованием (подробности)