В Печоре женщину заставили передать бывшему документы на «Ладу»

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Печоре женщину обязали передать бывшему сожителю документы на «Ладу Веста». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, стороны исполнительного производства — бывшие гражданские супруги. На шестом году совместной жизни женщина взяла в кредит 1,3 миллиона рублей. Миллион она отдала мужчине на покупку машины. Через два дня он отправился в автосалон и взял «Ладу Веста». Мужчина заплатил 830 тысяч рублей и зарегистрировал автомобиль на себя. На восьмом году совместной жизни пара поссорилась. Мужчина съехал из квартиры, забрав свои вещи и машину.

В суд печорцы обратились со встречными исками. Женщина требовала признания права собственности на автомобиль. Мужчина же хотел получить оригинал договора купли-продажи «Лады Веста» и чек, подтверждающий оплату покупки.

Женщина не смогла доказать, что брала в банке деньги именно на покупку машины и что «Лада Веста» куплена на эти средства. Поэтому суд встал на сторону мужчины. Приставы завели исполнительное производство. После этого женщина передала мужчине договор купли-продажи и чек.

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