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НовостиПроисшествия1 марта 2023 14:48

В Коми бизнесмена посадили на 17 лет за заказное убийство конкурента

Дело рассматривал Верховный суд
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Коми признал 28-летнего предпринимателя из Койгородского района. виновным в организации убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, бизнесмен решил устранить конкурента в сфере лесозаготовки. Таким образом злоумышленник решил обеспечить себе выигрыш в аукционах на куплю-продажу лесных насаждений для вырубки. Ранее он попытался уговорить руководителя компании-конкурента добровольно не участвовать в торгах. Однако тот отказался. Тогда злоумышленник решил организовать убийство.

Коммерсант нашел двух исполнителей. 13 декабря 2021 года в Койгородке они застрелили главу компании, а потом скрылись. Бизнесмена заключили под стражу. Коллегия присяжных заседателей единодушно признала фигуранта виновным.

Верховный суд приговорил бизнесмена к 17 годам лишения свободы. Отбывать сок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

– Уголовное дело в отношении неустановленных исполнителей преступления выделено в отдельное производство и приостановлено, – говорится в сообщении.

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