Тренер из Коми завоевала бронзу на Чемпионате России по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Тренер СШОР №2 в Коми Екатерина Братусь завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

Соревнования проходят в Москве. В них участвуют более 100 человек. Спортсмены прибыли в столицу из 31 региона нашей страны. Братусь завоевала бронзу в весовой категории 84 килограмма. Результат представительницы Коми – 552,5 килограмма. Кроме того, ее подопечная Наталья Турьева выполнила норматив Мастера спорта России в весовой категории 52 килограмма.

– В процессе подготовки возникла небольшая травма, которая зажила к чемпионату, но к сожалению, на разминке она дала о себе знать. Поэтому, решили не рисковать и оставаться в привычных показателях. В целом, мы довольны соревнованиями, – сказала Братусь.

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