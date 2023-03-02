В Арктическую зону Коми отправят шесть пожарных машин

Фото: пресс-служба Комитета ГО и ЧС Коми

В районы Арктической зоны Коми планируют отправить шесть пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета ГО и ЧС.

Как рассказали в ведомстве, речь идет об автоцистернах на базе КамАЗа. На покупку техники потратили 59,8 миллиона рублей. Машины помогут более оперативно тушить пожары, а также ликвидировать последствия ДТП. Техника укомплектована пожарно-техническим вооружением и готова к работе. Три машины получит Усть-Цилемский район, еще по одной – Инта, Усинск и Воркута.

Каждая из них оснащена баком для пенообразователя. Его объем составляет 360 литров. Машина вмещает запас воды объемом 6 тысяч литров и боевой расчет из шести человек.

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