Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 6:34

В Сыктывкаре перебегавший дорогу 10-летний мальчик попал под колеса Peugeot

Школьник получил травмы
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре иномарка сбила 10-летнего ребенка. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, школьник попал под колеса Peugeot под управлением 47-летнего мужчины на Южной улице. Мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Осмотревшие юного сыктывкарца медики диагностировали у него ушибы головы и правового бедра, однако госпитализация ребенку не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре женщину заставили передать бывшему документы на «Ладу» (подробности)