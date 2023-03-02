В Сыктывкаре перебегавший дорогу 10-летний мальчик попал под колеса Peugeot

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре иномарка сбила 10-летнего ребенка. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, школьник попал под колеса Peugeot под управлением 47-летнего мужчины на Южной улице. Мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Осмотревшие юного сыктывкарца медики диагностировали у него ушибы головы и правового бедра, однако госпитализация ребенку не потребовалась.

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