СК расследует дело о сожжении венков на Вечном огне в Печоре

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет расследует уголовное дело о сожжении венков на Вечном огне в Печоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в Печоре молодой мужчина сжег венки у Вечного огня. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель, у которого за плечами уже есть судимость за наркотики. В послужном списке печорца значатся также обвинения в грабеже и угоне.

В СК отметили, что возбуждено уголовное дело о вандализме. Суд заключил фигуранта под стражу. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

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