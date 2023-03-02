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НовостиОбщество2 марта 2023 8:45

В Коми обнаружили водительские права у состоящих на учете нарколога усинцев

Прокуратура добилась прекращения права на управление машинами у семи местных жителей
Источник:kp.ru
Автор фото: Пыхалова Юлия

Автор фото: Пыхалова Юлия

В Усинске обнаружили водителей, который стояли на учете у нарколога и не имели права водить машину. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. У горожан стояли диагнозы «алкоголизм» и «наркомания»

Сотрудники надзорного органа обратились в суд, чтобы лишить водительских прав усинцев.

— В ходе проверки выявлены жители Усинска, состоящие на учете у врача-нарколога с диагнозами алкоголизм и наркомания различных стадий и имеющие при этом действующие водительские удостоверения, — рассказали в ведомстве.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует из фактическое исполнение.

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