В Сыктывкаре до 15 марта продлен противопожарный режим

Фото: Госкомитет по ЧС Коми

В Сыктывкаре продлили противопожарный режим. Об этом сообщили в городской мэрии. Отмечается, что режим будет действовать до 15 марта.

Решение о продлении противопожарного режима было принято администрации Сыктывкара после анализа складывающейся ситуации с возгораниями в городе.

По информации управления по делам ГО и ЧС, по состоянию на 27 февраля на территории муниципалитета зафиксирован 41 пожар, 37 произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли четверо человек, четверо травмированы. Возгорания произошли как деревянном жилищном фонде, так и зданиях кирпичного исполнения.

— Администрацией города совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Коми регулярно проводятся рейды по профилактике пожаров, в ходе которых проводятся беседы с жильцами домов и выдаются памятки по соблюдению мер пожарной безопасности. Особое внимание специалисты уделяют таким причинам возгораний как неосторожное обращение с огнем, неправильное использование печного отопления и доступу детей к игре с воспламеняющимися предметами. В связи с этим принято решение продлить противопожарный режим в Сыктывкаре до 15 марта, — заключили в мэрии.

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