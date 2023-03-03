Многоуровневую систему помощи онкопациентам создали в Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми создается многоуровневая помощь онкопациентам. Для этого в республике создали четыре амбулатории, которые находятся в Сыктывкаре, Эжве, Ухте и Воркуте, с современным оборудованием. Затем, после прохождения анализов и исследований, пациент направляется в Республиканский онкологический диспансер, где продолжает лечение.

Как отметили в региональном Минздраве, такая уровневая система помогает повысить качество оказываемых медицинских услуг, а главное, сэкономить время пациенту и врачу.

– Такая система позволяет человеку по максимуму обследоваться и наблюдаться у врачей в своем городе и районе. И уже с готовыми результатами исследований приезжать на прием в Республиканский онкологический диспансер. Это, прежде всего, плюс для самого пациента – не надо тратить время в Сыктывкаре на ту же маммографию или УЗИ. Врач в поликлинике онкодиспансера видит, какое обследование уже пройдено, оперативно назначит дополнительную диагностику, при необходимости – и лечение. Мы для того и оснащаем современным оборудованием городские и районные больницы, чтобы приблизить качественную медицинскую помощь к каждому пациенту, – отметила заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Карачёва.

Как пояснила Лариса Карачёва, по месту жительства пациентов с онкологией или подозрением на заболевание должны не только обследовать, но и проводить диспансерное наблюдение.

В 2022 году, по данным Республиканского онкодиспансера, из 25 тысяч принятых пациентов только тысяча обратилась в диспансер, имея на руках направление врача из своей поликлиники. Большинству обратившихся пришлось проходить диагностические обследования в Сыктывкаре, росли очереди на прием в поликлинику онкодиспансера, врачи-онкологи перегружены работой, которая должна проводиться в центральных районных больницах. Первичное обследование по месту жительства позволит сократить эти очереди, ускорит постановку диагноза и начало лечения.

Наряду с этим в Республиканском онкодиспансере будет реализован пилотный проект, позволяющий в ряде случаев обследовать пациентов, приезжающих без направления от городских и районных поликлиник. Такая задача была поставлена Ларисой Карачёвой перед Минздравом республики и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Напомним: в Республиканском онкодиспансере создали службу сопровождения пациентов. По номерам телефона 8 800 100 4028 (круглосуточно) и 8(8212)-446-413 (в рабочее время) можно обратиться с вопросами о медицинской помощи по профилю «онкология».

Специалист кабинета по телефону поможет оперативно решить вопрос с госпитализацией или обследованием, подскажет, куда и когда обращаться за медицинской помощью при онкологии и подозрении на нее. Обращаться по телефону могут жители всех городов и районов Коми: как пациенты, так и врачи местных поликлиник.

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