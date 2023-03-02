В Коми пьяный охотник стрелял в двух мужчин

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Сыктывдинский районный суд признал 54-летнего жителя Сыктывкара виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 23 мая 2021 года. Пьяный мужчина вместе со своим товарищем на лодке причалил к одному из берегов реки Вычегды. Там они хотели поохотиться. Мужчина с ружьем направился в сторону лесной избы. Рядом располагалась беседка. Там сидели два человека. Это не понравилось фигуранту, и он выстрелил в двух мужчин. Один из них успел спрятаться под стол. Второму в живот попали две дробины.

Далее сыктывкарец подошел к одному из потерпевших и приставил дуло ружья к его голове. Второй мужчина, имеющий опыт боевых действий, воспользовался моментом и выхватил у злоумышленника ружье.

Сыктывкарец утверждал, что заблудился и стрелял в воздух лишь для привлечения внимания своего знакомого, который уснул на берегу. Объяснить, как дробины попали в человека, мужчина не смог. Злоумышленника приговорили к году ограничения свободы. У него конфисковали ружье и на три года запретили охотиться.

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