Жители Троицко-Печорска обратились с просьбой изменить расписание поездов в Сыктывкар

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Жители Троицко-Печорска обратились к властям с просьбой пересмотреть расписание поездов, следующих в Сыктывкар. По их словам, график движения транспорта неудобен: ехать нужно с пересадками, а ожидание поезда достигает пяти часов.

С жалобами местные жители обратились на прямую линию с замминистра экономического развития и промышленности региона Владимиром Котовым. По словам пассажиров, из-за отсутствия прямых поездов в столицу Коми им сначала нужно ехать в Сосногорск, а затем долгие часы ждать следующего отправления.

— Вопрос ставился по поводу беспересадочного вагона, но на первом этапе мы, скорее всего, сделаем, как предлагают пассажиры — изменим расписание совместно с Пригородной компанией и уменьшим время ожидания поезда, который идет в Сыктывкар из Сосногорска. Тогда будет возможность и приехать, и уехать с минимальным временем ожидания. Потому что есть определенные категории граждан, которые предпочитают железнодорожное сообщение в Троицко-Печорском районе, — прокомментировал Владимир Котов.

Если количество пассажиров увеличится, то число дней с соответствующим маршрутом следования тоже возрастет, отметил замминистра.

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