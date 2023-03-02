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НовостиОбщество2 марта 2023 13:00

«Стоит паниковать?»: жители Коми испугались памятки «Химическая тревога»

В МЧС же утверждают, что поводов для паники нет
Источник:kp.ru
Фото: Важное в Коми | Сыктывкар (vk.com/public174118206)

Фото: Важное в Коми | Сыктывкар (vk.com/public174118206)

В Воркуте местных жителей испугали расклеенные в подъездах домов памятки о том, как действовать при «Химической тревоге». Фото с подробными действиями опубликовали в соцсетях горожане.

Воркутинцы задаются вопросом: местных к чему-то готовят? Горожане требуют разъяснений происходящего.

- Нам стоит уже паниковать? К чему-то готовят?, - спрашивают они.

В МЧС же ответили, что повода для тревог нет: это всего лишь плановая работа по пропаганде знаний среди населения в области гражданской обороны.

- В течение года размещаются тематические памятки по действиям при возникновении различных ЧС и опасностей. Работа ведется муниципалитетами в соответствии с утвержденными планами информирования населения, - заявили в ведомстве.

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