Во время заседания по делу о «мертвых душах» в СГУ обвиняемой стало плохо

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В зал сыктывкарского городского суда приехала скорая помощь. Одной из подсудимых по делу о фиктивных студентах в СГУ стало плохо. Об этом сообщает БНК.

Из-за форс-мажора было решено отложить заседание и прервать допрос свидетеля.

Напомним, бывший первый проректор вуза и ответственный секретарь приемной комиссии, а также одиннадцать сотрудников вуза в зависимости от характера содеянного обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, служебном подлоге.

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