Многодетная мать из Сыктывкара получила девять лет тюрьмы за продажу наркотиков

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В Сыктывкаре на скамье подсудимых оказалась 26-летняя мать троих детей. Женщина обвинялась в торговле наркотиками через интернет.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, многодетная мать вместе со своим 32-летним знакомым устроили настоящий бизнес по продаже запрещенных веществ. В обязанности сыктывкарки входила расфасовка товара, хранение его в тайниках, а также передача наркотиков обычным закладчикам.

- Мать троих малолетних детей в 2021-2022 годах входила в состав организованного преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотиков. Женщина выполняла функции «мини-склада», получая крупные партии наркотиков и расфасовывая их для удобства дальнейшего сбыта на мелкие партии. Так, она получила, расфасовала и разместила в других тайниках 304 грамма мефедрона и каннабиса. Наркотики были изъяты сотрудниками полиции при попытке их получения закладчиками низшего звена. Эти закладчики были задержаны и впоследствии осуждены к отбыванию наказания я виде лишения свободы, - уточнили в прокуратуре.

В начале марта 2022 года на телефон сыктывкарки поступили координаты с местом расположения пакета с наркотиками, однако сама отправиться за ним она не смогла и попросила забрать оптовую партию N-метилэфедрона массов 375 граммов своего знакомого, бывшего тренера по плаванию. При изъятии закладки мужчина был задержан сотрудниками полиции, рассказали в ведомстве.

В судебном заседании жительница Сыктывкара вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, а ее приятель сообщил, что действовал лишь по ее просьбе, поскольку кроме него никто не мог ей помочь. Несмотря на данную позицию, суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 250 тысяч рублей. Ее сообщник осужден к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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