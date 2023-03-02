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НовостиОбщество2 марта 2023 13:07

В Сыктывкаре жалуются на проблемы с парковкой для людей с инвалидностью

Место с разметкой постоянно занимают
Источник:kp.ru
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Жительница Сыктывкара пожаловалась на проблемы с парковкой для людей с инвалидностью. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

Горожанка рассказала, что ее родственнику с инвалидностью приходится буксовать в снегу на пути к дому №300 по улице Тентюковской. На стоянке имеется разметка для места парковки для инвалидов, однако его постоянно занимают. Поэтому инвалиду приходится оставлять машину за домом. Когда выпадает много снега, путь домой становится особенно трудным. Добраться до подъезда без посторонней помощи инвалиду практически невозможно.

В администрации Сыктывкара отметили, что для установки дорожных знаков во дворах требуется провести собрание собственников. Протокол передается в управляющую компанию. Работы выполняются за счет собственников. Кроме того, необходимо разрешение ГИБДД и согласование с администрацией, передает БНК.

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