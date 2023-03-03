В Сыктывкаре началась подготовка к Тотальному диктанту-2023

Фото: архив КП.

В Сыктывкаре 8 апреля состоится долгожданная образовательная акция Тотальный диктант-2023. Но уже сейчас каждый желающий может «прокачать» свой русский и успеть подготовиться к акции. Где и как это сделать, расскажет «Комсомолка».

Напомним, Тотальный диктант жители Коми пишут с 2013 года. Главной площадкой проведения ТД является Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. Первые курсы подготовки к акции открылись в 2014 году. Традиционно правила русского языка объясняют доценты кафедры русской филологии, кандидаты филологических наук Института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина.

– Подготовка к Тотальному диктанту идёт полным ходом, – рассказала «КП-Коми» Татьяна Бунчук, один из организаторов ТД и председатель экспертной комиссии по проверке диктантов. – Записываться не надо, приходите и занимайтесь!

Курсы называются «Русский язык по пятницам». С 17 марта в 18:30 в четвертом корпусе университета по адресу ул. Катаева, 9, ауд. 317 филологи-преподаватели ждут любителей и почитателей русского языка, чтобы вместе развеять самые распространённые заблуждения в «великом и могучем».

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Тотальный диктант – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. География участников охватывает Россию, Европу, Северную Америку, Африку и Австралию. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск).

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