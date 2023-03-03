В Коми подорожали помидоры, свекла и корвалол

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За период с 21 по 27 февраля Коми подорожали помидоры, свекла и корвалол. Об этом сообщает Комистат.

Так, цены на рыбу выросли на 5,5%, на сыры – на 2,1%, а на фруктово-ягодные консервы – на 5%. Гречка подорожала на 2,4%, свекла – на 6,8%, а также морковь – на 3,5%. Цены на помидоры увеличились на 11,8%. Кроме того, в Коми подорожал корвалол. Цены на это лекарство выросло на 4,9%.

Молоко подешевело на 4%, а мука – на 5,1%. Цены на картошку снизились на 2,1%, огурцы – на 9,6%, а яблоки – на 3,1%. Кроме того, телевизоры подешевели на 6,8%.

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Кроме того, увеличились взносы на капремонт (подробности)