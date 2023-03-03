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НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:11

В Коми работник украл почти миллион рублей на торговле топливом

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ухте мужчину 1991 года рождения подозревают в хищении топлива на сумму 910 806 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Использую служебное положение, фигурант перепродавал топливо знакомому по более низкой стоимости. Мужчины договорились о долгосрочном «сотрудничестве». Злоумышленник передал приятелю топливную карту предприятия. Оплату за топливо подозреваемый просил передавать наличными. Возбуждено уголовное дело. Фигурант рассказал, что полученные деньги потратил.

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