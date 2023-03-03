В Коми насчитали более 5 тысяч безработных

Фото: Андрей МИРЕЙКО
По состоянию на конец января более 5 тысяч жителей Коми признали безработными. Об этом сообщает Комистат.
В конце января в республике насчитывалось 5225 человек. При этом в Коми открыто почти 11 тысяч вакансий. Уровень безработицы в регионе составил 1,3%. По сравнению с январем прошлого года, этот показатель снизился. Тогда безработными признали 6 141 человека. В январе такой статус получили 900 человек. С учета сняли 1,1 тысячи безработных. 500 из них устроились на работу.
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