В Коми мужчина хранил галлюциногенные грибы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Инте завели уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, хранившего галлюциногенные грибы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигуранта ранее привлекали к уголовной ответственности за преступление, связанное с наркотиками. Полицейские выяснили, что мужчина хранил у себя в квартире шесть пакетиков с грибами. Их общая масса – 10,31 грамма. В составе грибов было наркотическое средство – псилоцибин. Возбуждено уголовное дело.

– Фигуранту избрала мера процессуального принуждения – обязательство о явке, – говорится в сообщении.

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