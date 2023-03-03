В Коми незаконно уволенный водитель отсудил у фирмы 180 тысяч рублей

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В Коми незаконно уволенный водитель восстановился на работе и взыскал с ООО «Ростинжиниринг» 180 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Усинский городской суд.

Работник подал иск к компании. Мужчина требовал восстановить его на работе, а также выплатить ему компенсацию и возместить причиненный моральный вред. Сотрудника взяли на работу, и он перевозил людей и грузы. Кроме того, водитель ремонтировал машину, которая была в плачевном состоянии. Автомобиль постоянно ломался и требовал замены изношенных деталей.

У мужчины была пятидневка, однако по факту он работал в субботу и в воскресенье. Дело в том, что в эти дни иногда приходил груз. У водителя часто получался суточный рабочий день, однако за это ему не платили. Погрузка и выгрузка не входила в обязанности водителя, но он сам встречал грузы, грузил их и оформлял документы.

В июне-июле сотрудник работал без выходных. Мужчине нужно было поехать в родную деревню для решения семейных вопросов. Работодатель знал, что сотрудник уедет.

Позже мужчина узнал, что ему звонили с работы, но дозвониться не смогли. Дело в том, что в деревне плохая связь. Работодатель посчитал его отсутствие прогулом и уволил. При этом с приказом водителя не ознакомили. Вместо этого мужчина получил уведомление о необходимости приехать в Москву и получить трудовую книжку, хотя он представлял этот документ в Усинске, где также подписывал трудовой договор. Ни приказ об увольнении, ни трудовая книжка ему не пришли.

Суд обязал предприятие выплатить работнику средний заработок за все время вынужденного прогула. Это 176 тысяч рублей за 65 рабочих дней. В качестве компенсации морального вреда водитель получил 10 тысяч рублей, передает БНК.

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