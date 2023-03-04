В Коми 53-летний мужчина ударил ножом посетителя кафе

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 32-летнему усинцу. На мужчину напал пьяный горожанин и ударил его ножом.

Как сообщает СУ СК России по Коми, кровавый инцидент произошел возле кафе на улице 60 лет Октября в начале 2023 года. Между мужчинами вспыхнула ссора и один из них решил конфликт кардинально, отправив второго на больничную койку.

- В январе текущего года возле кафе по улице 60 лет Октября города Усинска фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес 32-летнему потерпевшему удар ножом в область живота, тем самым причинил тяжкий вред здоровью последнему, - говорится в релизе СК. Следователем собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд, заключили в ведомстве.

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