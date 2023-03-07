Жителя Коми оштрафовали на 70 тысяч рублей за езду без прав

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В Усинске местного жителя оштрафовали на 70 тысяч рублей за езду без прав. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчину ранее лишали прав, но он сел за руль, причем сделав это не в первый раз. Житель Усинска заявил, что автомобилем не управлял. Однако его слова были опровергнуты свидетельскими показаниями и видео. В итоге мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.

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