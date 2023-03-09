В Сыктывкаре появится благоустроенный сквер с арт-объектом в виде шишки

Фото: мэрия Сыктывкара

Опубликован проект благоустройства сквера на улице Морозова в Сыктывкаре. Проект обнародован администрацией столицы Коми.

Согласно предоставленным данным, в сквере планируется обустроить зеленую пешеходную зону с дорожками, скамейками и урнами. Также в проекте предусмотрены малые архитектурные формы и арт-объект в виде шишки.

Власти намерены также поставить детские игровые площадки вместе со спортивным оборудованием.

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