В Коми единое пособие получили 16,5 тысяч детей

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В Коми единое пособие было назначено на 16,5 тысяч детей. Такие цифры озвучили в региональном СФР. Также в фонде добавили, что материальная поддержка была оказана и 772 беременным женщинам.

- Общая сумма перечисленных средств составила 396 миллионов рублей, - уточнили в СФР.

В фонде напомнили, что для подачи документов на назначение пособия достаточно заполнить заявление на Госуслугах.

- Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения поступают через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка, - рассказали в фонде.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего (последующего) ребенка до 3 лет, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

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