В Коми девушке-сироте незаконно отказали в выдаче жилья

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Администрацию Усть-Цилемского района через суд обязали восстановить права девушки-сироты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, несовершеннолетняя жила в квартире с бабушкой-опекуном и своим дядей. В 2022 году женщина оформила правило собственности на 1/6 квартиры.

Жилищная комиссия установила, что площадь каждого, кто проживает в квартире превышает установленный в 12 кв. метров лимит, что, по мнению прокуратуры, ошибочно.

В ведомстве отметили, что так как квартира находится в общей долевой собственности, а сироте только 1/6 часть. Доля несовершеннолетней может определяться с учетом доли в праве. При таком подсчете жилая площадь составляла около 10 квадратных метров.

Суд согласился с выводами прокуроров и признал отказ администрации в выдаче жилья сироте незаконным. В муниципалитете не согласились с выводами и подала апелляцию. Верховный суд оставил решение без изменений.

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