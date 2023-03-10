Невменяемая жительница Выльгорта напала на фруктовый ларек

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В отношении 59-летней жительницы Выльгорта в Сыктывдинском районном суде рассмотрели уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия.

Преступление произошло утром 10 октября 2022 года, когда женщина схватила нож и отправилась с ним в местный фруктовый ларек, считая, что там продают наркотики. Там она начала кидаться фруктами, достала нож и начала угрожать им продавщицам.

Судебно-психиатрическая экспертиза установили, что у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, которое мешало осознавать опасность своих действий. В момент совершения преступления она находилась в невменяемом состоянии.

Суд принял решение освободить ее от уголовное ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера.

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