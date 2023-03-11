Житель Коми угрожал расправой своей матери

Фото: архив КП

В Сыктывкаре задержали 28-летнего местного жителя, который угрожал своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Коми.

По информации ведомства, женщина нажала на тревожную кнопку после того, как ее сын вернулся домой агрессивно настроенным и угрожал ей физической расправой.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны приехали на место ЧП в короткий срок и задержали нарушителя. После мужчину доставили к полицейским. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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