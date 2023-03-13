К жителям Коми обратились со срочным обращением

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В 20 районах Коми 13 марта резко ухудшатся погодные условия, сообщили со ссылкой на ЦГМС в ГИБДД республики. В связи с ухудшением погоды в ведомстве попросили соблюдать правила дорожного движения.

– В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, – проинформировали в ведомстве.

По прогнозу ожидаются сильные метели с порывами до 25 м/с, ухудшение видимости до 500-1000 метров, усиление южного ветра.

Ухудшения погоды ждут в Сыктывкаре, Воркуте, Вуктыле, Ухте, Сосногорске, Инте, Печоре, Усинске, Прилузском, Сысольском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском, Удорском, Ижемском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Корткеросском, Койгородском, Княжпоготском, Троицко-Печорском районах.

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