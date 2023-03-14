Во время СВО погиб мобилизованный уроженец Коми

Фото из личного архива

Во время специальной военной операции на Украине погиб 32-летний уроженец Коми Сергей Попов. Мужчина был мобилизован осенью прошлого года.

О смерти интинца семья узнала задолго, как пришло официальное письмо. По словам беременной жены погибшего, ее супруга не стало во время минометного обстрела.

Известно, что у мужчины также осталась маленькая дочь. В последние годы Сергей Попов и его жена жили и работали в Ярославле.

Сейчас семья готовится к похоронам Сергея.

— Траурные мероприятия планируется провести во вторник, 14 марта, в 11:00 на воинском мемориальном кладбище на Угличской улице, 35, в Ярославле, — уточнили в пресс-службе областного правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До сих пор верит, что папа жив»: вдали от дома трагически погиб молодой отец из Коми (подробности)