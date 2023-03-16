Семьи Коми получат ежемесячную выплату из маткапитала в единый день доставки

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В Коми ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет будут начислять в единый день. Изменения вступят в силу 1 июня, напоминает СФР.

Уточняется, что деньги поступят пятого числа каждого месяца. К тому же, начислять пособия будут не за текущий месяц, а за предыдущий. Это коснется выплат за май, а вот за апрель деньги поступят уже 14-го числа.

- Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят получателям, в т.ч. проживающим в Республике Коми, 5 июня. В апреле будет действовать переходный период, в соответствии с которым выплата за апрель жителям Коми поступит 14 апреля, - уточнили в СФР.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделение Социального фонда по Республике Коми уже до конца марта начнет рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.

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