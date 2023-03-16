На некоторых АЗС Сыктывкара подорожал бензин

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На некоторых заправках Сыктывкара повысились цены на бензин.

Так, в четверг, 16 марта, в столице Коми подорожало топливо АИ-92 и АИ-95 компаний «Движение Коми» и «Компания 2000». На АЗС компании «Лукойл» цены на бензин не изменились, передает «Комиинформ».

«Лукойл»

АИ-92 - 41,63 руб. - без изменений.

АИ-95 - 46,24 руб. - без изменений.

100 - 60,91 руб. - без изменений.

ДТ - 60,12 руб. - без изменений.

«Движение Коми»

АИ-92 - 42,99 руб. (было 39,99 руб.) - плюс 3 руб.

АИ-95 - 45,99 руб. (было 44,77 руб.) - плюс 1 руб. 22 коп.

ДТ - 59, 99 руб. - без изменений.

Компания «2000» (цена указана от 20 литров по всем видам расчетов)

АИ-92 - 40,50 руб. (было 40,20 руб.) - плюс 30 коп.

АИ-95 - 44,50 руб. (было 42,20 руб.) - плюс 2 руб. 30 коп.

ДТ - 58,80 руб. (было 60,00 руб.) - минус 1 руб. 20 коп.

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