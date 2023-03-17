В Сыктывкаре столкнулись Nissan и Ford: пострадали два человека

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В четверг, 16 марта, в Сыктывкаре столкнулись Nissan Serena и Ford Mondeo, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.20. 23-летний молодой человек ехал за рулем Nissan по улице Морозова в сторону Дальней. Напротив дома №51/1 иномарка выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в Ford.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Nissan получил черепно-мозговую травму, ушиб мозга, острую внутримозговую гематому правого полушария мозга и ушиб головы. У 61-летней пассажирки Ford диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы. Обоих пострадавших увезли в больницу.

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