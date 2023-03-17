В Коми оштрафовали чиновницу, из-за которой собаки покусали 57 человек

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В Печоре начальника отдела ЖКХ местной администрации признали виновной в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С января 2020 года по март 2021 года чиновница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по обращению с бродячими животными. Из-за этого контракт на их отлов не выполнялся. В связи с этим собаки нападали на взрослых и детей. Потерпевшими стали 57 человек, в том числе 20 детей. Так, 27 февраля 2021 года во дворе дома по улице Восточной на четырехлетнюю девочку напала стая бездомных собак и покусала ее. Пострадавшую лечили в больнице. Суд оштрафовал чиновницу. Какую сумму она должна заплатить, не сообщается.

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