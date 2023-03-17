Родители будущих первоклассников в Коми могут записать детей в школу на Госуслугах

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Для родителей первоклассников стала доступна запись в школу на Госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Заявление на прием в первый класс можно будет с 30 марта, но заполнить его можно уже сейчас: черновик сохранится, а потом останется только нажать «отправить».

Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест. К сервису подключились уже 60 регионов, в число которых входит Республика Коми.

Для подачи заявления необходимы:

- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка. Они автоматически подтянутся из личного кабинета;

- номер или название школы;

- сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора;

- информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе;

- документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придёт соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок. Уведомление об этом придёт в личный кабинет.

В школу не по месту регистрации ребёнка зачислят, если останутся свободные места.

Заполнить заявление: https://esia.gosuslugi.ru/login/