В Ухте строят комплекс единоборств

Фото: пресс-служба администрации Ухты

В Ухте строят физкультурно-оздоровительном комплексе единоборств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комплекс готов более чем на 50%. После этого будут выполнены отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Объект строят по нацпроекту «Демография». Работы стартовали в мае прошлого года. Согласно контракту, спорткомплекс должны построить в ноябре 2023 года. Однако же подрядчик работает с опережением графика.

В двухэтажном здании разместят раздевалки, душевые, медицинский кабинет, тренажерные залы, а также непосредственно сам зал единоборств. Кроме того, будут оборудованы два въезда и парковка.

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