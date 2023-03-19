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НовостиСпорт19 марта 2023 13:25

В Ухте строят комплекс единоборств

Работы идут с опережением графика
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Ухты

Фото: пресс-служба администрации Ухты

В Ухте строят физкультурно-оздоровительном комплексе единоборств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комплекс готов более чем на 50%. После этого будут выполнены отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Объект строят по нацпроекту «Демография». Работы стартовали в мае прошлого года. Согласно контракту, спорткомплекс должны построить в ноябре 2023 года. Однако же подрядчик работает с опережением графика.

В двухэтажном здании разместят раздевалки, душевые, медицинский кабинет, тренажерные залы, а также непосредственно сам зал единоборств. Кроме того, будут оборудованы два въезда и парковка.

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