Жителя Сыктывкара осудили за клевету в интернете

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В Сыктывкаре осудили местного жителя за распространение клеветы в социальной сети. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, в августе 2021 года фигурант уголовного дела создал фейковый аккаунт в контакте и написал про потерпевшего, что тот обманул его на 100 тысяч рублей. На судебном заседании подсудимый признал, что сделал это, чтобы подпортить репутацию своей жертвы.

Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся. Суд принял во внимание раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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