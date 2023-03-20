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НовостиОбщество20 марта 2023 4:45

Жителя Сыктывкара осудили за клевету в интернете

В наказание ему присудили штраф
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре осудили местного жителя за распространение клеветы в социальной сети. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, в августе 2021 года фигурант уголовного дела создал фейковый аккаунт в контакте и написал про потерпевшего, что тот обманул его на 100 тысяч рублей. На судебном заседании подсудимый признал, что сделал это, чтобы подпортить репутацию своей жертвы.

Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся. Суд принял во внимание раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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