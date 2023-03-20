В Сыктывкаре отказали в досрочном освобождении недобросовестному заключенному

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Сыктывкарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительной колонии оспорила решение суда об условно-досрочном освобождении от наказания осужденного на срок 5 месяцев и 14 дней из колонии строгого режима.

В ведомстве сочли решение судей преждевременными, отметив, что осужденный не возмещал материальный ущерб потерпевшему, нарушал режимные требования и не принимал участия в воспитательных и культурно-массовых мероприятиях.

Верховный суд согласился с позицией прокуратуры и отменил постановление суда, отказав заключенному.

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