В Сыктывкаре разработали водные маршруты в заречные поселки

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Власти Сыктывкара разработали маршруты навигации в заречные поселки на 2023 год. Соответствующий документ опубликован на сайте городского совета.

По предоставленным данным, перевозка экстренных служб и населения от Алешина до Седкыркеща и обратно будет осуществляться на воздушной подушке Кайман-10» и «Хивус-10» до открытия ледовой пешеходной переправы зимой.

Также выделили маршруты постоянные маршруты: район улицы Кутузова — Трехозерка, Трехозерка — Сидорполой и один временный от Алешино до Седкыркеща.

Зарегистрированных в Заречье жителей будут перевозить бесплатно в период половодья и ледостава, следует из постановления.

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