В Коми трагически погибла молодая женщина

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодой женщины. Трагедия случилась накануне, 19 марта, на дороге Ираель — Ижма — Усть-Цильма. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 42-летний водитель микроавтобуса Hyundai Starex на 82 км участка трассы не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент в салоне авто находились три пассажирки, одна из которых погибла, две получили различные травмы.

— В ДТП до приезда скорой погибла 39-летняя пассажирка. Также 35-летняя женщина, получила ушиб головы, у пассажирки 1976 года рождения — ушибы головы и поясницы. Их не стали отправлять в больницу. Водитель Hyundai за рулем с 1998 года рождения, — уточнили в ГИБДД.

Возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК («Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

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