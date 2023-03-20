В Коми рассказали о профилактике гепатитов среди детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Коми Татьяна Безуглая рассказала о профилактике гепатитов среди детей. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале «Здоров11».

Чаще всего у детей встречается гепатит А. Эта болезнь передается фекально-оральным путем. Заразиться таким гепатитом, в частности, можно через немытые овощи и фрукты, а также грязную воду. В Коми вспышки бывают не часто, но в марте участились случаи таких заболеваний. В качестве мер профилактики Безуглая назвала чистые руки, мытье овощей и соблюдение правил личной гигиены.

Специалист подчеркнула, что в Коми очень давно не фиксируют гепатит В у детей. Детям делают прививки от этой болезни. Однако еще есть гепатит С, от которого нет иммунопрофилактики. Заболевание лечится медикаментами. Для того, чтобы не заболеть, нужно использовать индивидуальные предметы гигиены, в том числе бритву, ножницы, а также посещать только лицензированные салоны и мастеров ногтевого сервиса.

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