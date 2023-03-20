В Сыктывкаре задержали подозреваемого в грабеже

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 47-летняя местная жительница стала жертвой ограбления. Об этом рна рассказала полицейским.

По ее словам, она была в гостях у подруги и познакомилась там с мужчиной. Во время застолья было решено сходить в магазин, чтобы купить алкоголя. В подъезде женщина достала деньги и стала пересчитывать, а сыктывкарец схватил купюры и убежал, не откликаясь на зов потерпевшей.

- О происшествии и приметах злоумышленника сообщили всем наружным службам. Подозреваемый в грабеже был задержан сотрудниками ППС и доставлен в дежурную часть, - добавили в пресс-службе МВД.

Отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж). Установлено, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, кражи и вымогательства.

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