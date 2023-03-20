Работодателям Коми надо подтвердить основной вид экономической деятельности

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Работодателям Коми необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности до 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ОСФР.

Подтвердить вид деятельности можно дистанционно – через личный кабинет спецоператора связи и через личный кабинет СФР. Людям, использующим последний вариант, в личный кабинет приходит извещение о назначении страхового тарифа.

Подтверждение вида деятельности проводится каждый год. Это нужно для того, чтобы установить тариф страховых взносов. Пока ОВЭД подтвердили лишь 10% работодателей.

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