В Коми восьмилетний мальчик попал под колеса Nissan

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте восьмилетний мальчик оказался под колесами иномарки. О ДТП рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на улице Горького. Школьник переходил дорогу вне «зебры», когда в него врезался 43-летний мужчина за рулем Nissan Terrano.

В результате ДТП восьмилетний мальчик получил ушиб колена. Не госпитализирован. По информации ГИБДД, пострадавший был без сопровождения взрослых.

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