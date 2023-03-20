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НовостиПроисшествия20 марта 2023 9:14

В Коми восьмилетний мальчик попал под колеса Nissan

Школьника сбили, когда он переходил дорогу
Источник:kp.ru
Фото УГИБДД МВД по Коми

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте восьмилетний мальчик оказался под колесами иномарки. О ДТП рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на улице Горького. Школьник переходил дорогу вне «зебры», когда в него врезался 43-летний мужчина за рулем Nissan Terrano.

В результате ДТП восьмилетний мальчик получил ушиб колена. Не госпитализирован. По информации ГИБДД, пострадавший был без сопровождения взрослых.

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