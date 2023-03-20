В Воркуте родители школьников возмущены решением властей не вводить актированный день

Автор фотографии: Овчинников Алексей

В Воркуте складывается неприятная погодная обстановка. В городе бушует метель, а на дорогах значительно ухудшилась видимость.

По словам местных жителей, в Воркуте развернуты пункты обогрева и закрыта кольцевая автодорога, но актировку для школьников не ввели. Родители возмущены тем, что дети с трудом сопротивляются стихией. Также воркутинцы недовольны тем, что учителя требуют справки от врача, если ребенок не явился на занятия.

— Взрослые еле идут, кольцо закрывают, а детей в школу погнали. И не надо отписываться, что это решают родители. Не решают. Есть актированный, сидим дома, нет — идите в школу, не идете, значит справку от врача. Кто будет отвечать, если что-то случится, — возмущена мама.

Мэр города Ярослав Шапошников пока ответил только одно: «Много раз говорил — если есть сомнения или основания (по мнению родителей) можете оставить ребенка дома, желательно предупредив классного руководителя».

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