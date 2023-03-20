На Коми надвигается сильная метель

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В Коми значительно ухудшится погода. По данным региональных синоптиков, в республике ожидается сильная метель, скорость которой порой будет достигать 20 м/с. Также метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и дождя.

Столбик термометра 21 марта поднимется до +6 градусов, отмечают специалисты.

- 21 марта ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь); в крайних южных районах преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами в северных районах порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью -1...-6, днем в северных районах -2...+3, в южных районах +1...+6 градусов, - предупредили синоптики.

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