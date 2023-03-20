В Коми уточнят список мест, где нельзя проводить публичные мероприятия

Автор фотографии: Веленгурин Владимир

В Коми намерены пересмотреть список мест, где нельзя проводить шествия, митинги и демонстрации. Изменения планируется ввести в закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Коми». Соответствующие поправки 23 марта будут рассмотрены на очередном заседании в Госсовете республики.

Так, в обновленном списке массовые сборы людей будут под запретом у аэропортов, зданий вокзалов, на территории школ и детсадов. Также митинги не разрешат проводить на спортплощадках, у церквей и госучреждений.

Проектом закона предлагает установить запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в зданиях и на территориях речных, морских, железнодорожных и автовокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов и пристаней. Также нельзя проводить публичные мероприятия в зданиях и на территориях образовательных, медицинских организаций, предприятий социальной защиты населения, детских и спортивных площадках.

Кроме того, митинги, шествия и демонстрации предлагается запретить в зданиях и прилегающих к ним территориях органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения теплом, электричеством, водой и газоснабжения.

В список также вошли культовые помещения, здания и сооружения, земельные участки, принадлежащие религиозным организациям, места паломничества, за исключением общественных мест, где проводятся публичные богослужения и другие религиозные обряды.